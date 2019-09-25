От мобильной грамотности до приемов самообороны. Пенсионерам будет полезно Уже четвертый форум-выставка «Полезно пенсионерам» пройдет во Владивостоке. Мероприятие продлится три дня, с 26 по 28 сентября, в здании «Феско-холла» (бывшего Дворца культуры моряков) на Верхнепортовой, 38.

Форум проводится ежегодно осенью в преддверии Дня пожилого человека, который отмечается в России 1 октября.

Как уточняет организатор, автономная некоммерческая организации «Центр социального обслуживания «Родные люди», на площадках форума горожане смогут получить консультации по различным актуальным вопросам: занятости и обучения граждан пенсионного и предпенсионного возраста, социального обслуживания и обязательного медицинского страхования, налогообложения, землепользования, финансовой и мобильной грамотности. Также для них готовится выставочная экспозиция – единственная в крае специализированная площадка для демонстрации товаров и услуг для пожилых людей.

Здесь же запланирована выставка-ярмарка товаров, изготовленных пенсионерами, называется она «Бабушкин сундук». А еще гости форума смогут посетить секцию «Как найти свою роль в жизни, если тебе 50+» в формате вопросов и ответов. Задать вопросы можно будет представителям органов государственной власти, бизнеса и депутатам.

Кроме того, в программе – выступление творческих коллективов, спортивных клубов, мастер-классы по коуч-йоге, смехо-йоге, гимнастике цигун, скандинавской ходьбе и даже приемам самообороны. Любители прекрасного смогут посетить конкурс красоты среди дам элегантного возраста «Нам года – не беда», а самые смелые, возможно, захотят и поучаствовать в нем.

Автор: Отдел новостей «В»