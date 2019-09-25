Встречаемся на меридиане дружбы Родную душу можно найти в каждой народности, уверены участники популярного фестиваля

Песнями, плясками, спортивными состязаниями, блюдами национальной кухни развлекал и угощал жителей и гостей Владивостока IV городской фестиваль национальных культур.

Тысячи горожан и гостей приморской столицы пришли в прошедшую субботу на набережную Спортивной гавани, чтобы стать соучастниками веселого и колоритного праздника. Со своей культурой, бытом и кулинарными традициями знакомили собравшихся на «Меридиане дружбы» русские, белорусы, украинцы, татары, башкиры, немцы, корейцы, вьетнамцы, азербайджанцы, узбеки, дагестанцы и представители других народностей, проживающие в поистине интернациональном Владивостоке. Согласно последним данным, среди жителей столицы ДФО 158 национальностей.

«Умение жить в мире и согласии – это очень важно для всех. Да, у каждого из нас свой язык, своя культура и традиции, но стремления у всех одни: радоваться, любить, прожить долгую и счастливую жизнь. Этот праздник – хорошая возможность познакомиться с культурой других народов, попробовать их национальные блюда, узнать историю», – поздравил собравшихся с открытием фестиваля глава города Олег Гуменюк.

Межнациональный праздник развернулся на нескольких площадках. Около фонтана проходили веселые спортивные состязания, победителей награждали поощрительными призами. На сцене амфитеатра свое творчество демонстрировали танцевальные, вокальные и хореографические коллективы. На верхней площадке набережной представители национальных объединений организовали выставку-продажу сувениров, изделий народных промыслов и дегустацию национальных блюд. Здесь же все желающие могли сыграть в шашки, шахматы или нарды.

– Корейская диаспора участвует в «Меридиане дружбы» с самого начала, как только этот праздник был учрежден администрацией Владивостока. Мы выставляем свои национальные сувениры и печатную продукцию, рассказывающую о прошлой и современной жизни корейцев в Приморье. В этом году привезли товары из Северной Кореи, которые оказались очень востребованы. Маленьких кукол разобрали за несколько минут. Хорошо брали пакетированный чай с добавлением женьшеня и лечебных трав. Ко всему, в фестивальном концерте участвует наша вокальная группа, – рассказала корреспонденту «В» Раиса Мороз, председатель автономии корейцев Владивостока. По ее словам, «Меридиан дружбы» очень нужный праздник, объединяющий народы, проживающие в Приморье.

С ней солидарна Марина Иов, представитель национальной культурной автономии «Белорусы Владивостока»:

– Мы любим «Меридиан дружбы» и участвуем в нем уже четвертый раз. Лично для меня этот фестиваль особенный. Спросите почему? Мы стоим рядом с белорусами, и у меня в роду есть белорусы. Но я могла бы стоять в другой палатке, потому что у меня в роду есть украинцы. Могла бы пройти чуть подальше и была бы с евреями. В моем роду тоже были евреи. А бабушка у меня русская. Но у меня есть и польские корни. И теперь подумайте: у нас край многонациональный, и я могла бы встать в каждую палатку и там была бы своей. И меня это радует, – смеется Марина. – Вы посмотрите, сколько вокруг красивых людей в национальных костюмах. Это важно, чтобы молодежь видела и знала традиции.

Ее подруга Людмила Редько из этой же общественной организации принесла на фестиваль куклы в национальных костюмах, сделанные собственными руками. В августе этого года рукодельница из Владивостока участвовала в конкурсе, объявленном Приморским центром народной культуры, и заняла первое место в номинации «Куклы в национальных костюмах» за куклу «Белорусочка».

– У меня есть кукла «Русская красавица», а Белоруссия и Россия – это две сестры. У нас одни славянские корни, одна культура, многие традиции переплетаются. Еще недавно мы жили в одной стране. Помните песню «Ты, я, он, она, вместе – целая страна, вместе – дружная семья…» Хорошее было время, что бы ни говорили сейчас про Советский Союз. Фестиваль «Меридиан дружбы» напоминает нам о тех временах, когда мы были вместе и еще когда мы были молодыми, – улыбается Людмила Редько.

Мастерица признается, что не случайно представила на краевой конкурс куклу в белорусском национальном костюме. Когда она писала концепцию к своей работе, то выяснила, что в Приморье проживает очень много белорусов. Но они растворились среди местного населения, и практически никто из них не называет белорусский язык своим родным языком. Чтобы напомнить белорусам об их исторической родине, она и решила участвовать в конкурсе именно с куклой «Белорусочка».

Представители национальностей приготовили для гостей праздника свои фирменные блюда. Но гвоздем кулинарной части «Меридиана дружбы» стал плов повара Фарруха из Узбекистана. Длинная очередь выстроилась за вкусным угощением еще до того, как он открыл крышку большого казана, источавшего дурманящие ароматы. По словам повара, рис, морковь, помидоры, специи и другие ингредиенты для плова доставили из Узбекистана. За исключением соли. На приготовление национального блюда ушло 25 кг риса, который в плове был рассыпчатым, зернышко к зернышку.

– Конечно, все это можно купить во Владивостоке, и гораздо дешевле, чем везти продукты через таможню. Но тогда это был бы не настоящий узбекский плов, а китайский, приготовленный узбеком, – смеется Фаррух, представитель Всероссийского конгресса узбеков, проживающих в России.

Кроме плова узбеки привезли на фестиваль вышитые халаты, скатерти и платки, халву, курагу, сухофрукты в сахаре и другие национальные угощения, которые не залежались на выставочных столах. Гости фестиваля с удовольствием дегустировали сладости из Узбекистана и интересовались, где их можно купить во Владивостоке.

Фестиваль «Меридиан дружбы» растянулся почти до вечера. Среди его гостей были не только жители Приморья, но и граждане Китая, Японии, США. Они с явным удовольствием фотографировались с девушками в национальных костюмах.

Напомним, что первый фестиваль национальных культур прошел во Владивостоке в 2016 году в парке Победы перед Домом молодежи.

Автор: Сергей КОЖИН