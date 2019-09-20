Такое Гоголю не снилось Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит русско-китайское фэнтези «Тайна печати дракона», комедия «Зеровилль», пятое пришествие вьетнамского ветерана «Рембо. Последняя кровь», мюзикл «Yesterday», фантастическая драма «Комната желаний», ужасы «Проклятие «Мэри» и отечественная семейная комедия «Элефант».

«Тайна печати дракона» (6+)

Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь. Что на этот раз окажется сильнее – непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в восточных землях?

Это своеобразное продолжение фильма «Вий 3D», где от гоголевской истории не осталось ровным счетом ничего, кроме готического настроения и самого Вия, который настолько далек от книжного образа, что его в лучшем случае можно считать тезкой литературного чудища. К ленте привлекли Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, которые при париках и костюмах XIX века, безусловно, украсят ландшафт изображаемой эпохи.

«Зеровилль» (18+)

Однажды в Голливуд отправляется одержимый кино студент-архитектор с эффектной татуировкой на бритой голове и попадает в мир кино, рок-н-ролла, упадка больших киностудий и подъема независимых режиссеров. Никто не ожидал, что его погружение в мир кинематографа в итоге закончится фиаско…

«Рэмбо. Последняя кровь» (18+)

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь – путь мести, который ему придется пройти до конца.

«Yesterday» (12+)

Еще месяц назад Джек был обычным неудачником. Теперь он суперзвезда, миллионы людей слушают его песни, билеты на концерты раскупаются за секунду. В чем секрет? Все просто. Джек – единственный человек в мире, кто помнит о существовании The Beatles. Интересный меломанский эксперимент оскароносного режиссера Денни Бойла.

«Комната желаний» (16+)

Влюбленная пара решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды – чего бы они ни захотели, моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает…

«Проклятие «Мэри» (18+)

Глава семейства Дэвид покупает яхту на аукционе. Он надеется начать новый бизнес по морским перевозкам, и яхта «Мэри» должна стать счастливым билетом для него и его семьи. Но чем дальше в море уходит лодка, тем более жуткие вещи начинают происходить на борту.

«Элефант» (12+)

У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы все прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но писать продолжение он не хочет, тем более в компании навязанной ему приставучей сиделки. Хуже которой лишь то, что теперь у Шубина в самый неподходящий момент непроизвольно текут слезы… В картине снялся модный европейский писатель Фредерик Бегбедер.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ