Вот последний поворот. Что он нам несет? В Тольятти на стадионе имени Анатолия Степанова состоялся первый раунд финальной гонки командного чемпионата России по спидвею в завершающемся сезоне 2019 года.

В гонку за золотые медали устремились лидеры нынешнего первенства – местная «Мега-Лада» и «Восток» из Владивостока. Именно эти команды уже третий сезон подряд выявляют между собой победителя гаревого турнира. Каждая из них на финал собрала под свои знамена лучшие силы. Посмотреть захватывающую борьбу на трековой дорожке Тольятти можно было на сайте спортивно-технического клуба «Мега-Лада».

С самого начала плей-офф в лидерах находились дальневосточники. К восьмому заезду преимущество наших земляков составило четыре очка.

Затем фортуна оказалась на стороне тольяттинской команды. «Мега-Лада» трижды выиграла заезды со счетом 5:1 и вырвалась вперед с общим результатом 34:26.

После 14-го заезда «Восток» сократил отставание от тольяттинцев до тех же четырех очков – 45:41. Интрига в гонке сохранялась до последнего заезда. При его благоприятном исходе для приморцев (в случае победы «Востока» со счетом 1:5) судьи могли бы зафиксировать ничью в гонке. Но гости так и не сумели сократить это преимущество. В последнем заезде они разошлись миром – 3:3, а потому победу одержали волжане – 48:44.

У «Мега-Лады» лидерами по набранным очкам стали Андрей Кудряшов – 15 баллов и Адриан Гала – 13. Лучшим гонщиком в составе «Востока» оказался Григорий Лагута, в шести заездах заработавший 17 очков. Его брат Артем Лагута положил в копилку своей команды 12 баллов.

За «Восток» были заявлены Никита Коровко, Марк Карион, Виталий Котляр, Сергей Логачев, Павел Лагута, Григорий Лагута, Артем Лагута и польский легионер Норберт Косцюх под руководством главного тренера Игоря Столярова.

Ответная и решающая гонка пройдет во Владивостоке 12 октября. В ней приморцам надо набрать на пять очков больше соперника. Вполне по силам нашим ребятам. Напомню, что 3 июля в родных стенах они разгромили волжан со счетом 49:41.

В эти же дни «Башкирия» спорит с «Турбиной» за бронзовые медали.

Автор: Николай КУТЕНКИХ