Приморский «Спартак» порвал всех за «Купол» На этой неделе в Удмуртии завершился межсезонный турнир на призы завода «Купол».

В соревновании приняли участие шесть клубов первого баскетбольного дивизиона России. Наша команда на треть была укомплектована игроками молодежного состава, чтобы дать возможность залечить травмы некоторым спортсменам из основы.

«Спартак-Приморье» выиграл все пять матчей в Ижевске и стал победителем престижного кубкового первенства. Поочередно были повержены «Уфимец» – 72:56, «Купол-Родники» 88:59, «Восток-65» – 81:68, «Урал» – 89:86 и «Уралмаш» – 85:67. Особенно радует победа над сахалинским клубом «Восток-65», который еще в прошлом году сражался в высшем баскетбольном дивизионе страны – Единой лиге ВТБ.

В итоге «красно-белые» набрали максимальные 10 очков и уверенно заняли первое место. Серебро и бронза у «Востока-65» и «Урала». Аутсайдерами стали местные «Купол-Родники», «Уфимец» и «Уралмаш».

– Мы не ставили перед собой цели обязательно занять первое место, – рассказал после завершающего поединка с командой из Екатеринбурга главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Конечно, всегда приятно одолеть соперников по предстоящему чемпионату. Но нас больше волновало качество нашей игры. Было важней получить информацию о собственных силах и посмотреть на результат предшествовавшего тренировочного сбора, чтобы понять, над чем нам надо работать. Заодно проверить ближайший резерв. Этих целей мы добились. А работать надо еще над многими аспектами и в защите, и в нападении. Я парням так сказал: это еще не середина нашего пика, поэтому мы дальше будем совершенствовать технические элементы, добавлять что-то новое в рисунок матча. Поэтому до начала чемпионата России по баскетболу оставшееся время посвятим наработкам технического потенциала индивидуальной и командной игры.

Автор: Николай КУТЕНКИХ