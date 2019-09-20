«Адмирал» уступил победу на выезде Серию из пяти матчей проводит сейчас на выезде владивостокский «Адмирал» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Первый из гостевых поединков состоялся 17 сентября в Москве в противостоянии с двукратным обладателем Кубка Гагарина и неоднократным чемпионом СССР столичным «Динамо» на льду дворца спорта «ВТБ Арена».

К сожалению, на выезд наши земляки отправились не в самом оптимальном составе. Буквально накануне приморцы понесли кадровые потери. На больничный с высокой температурой отправился нападающий Мартин Бакош, травму залечивает защитник Александр Угольников. Их места заняли спортсмены из ближайшего резерва Дмитрий Сидляров и Никита Бобряшов.

Несмотря на длительный перелет и разницу во времени, «Адмирал» прямо с самолета отправился на игру и выкатился на лед в боевом настрое. Для «бело-голубых» такая прыть от уставших в дороге дальневосточников стала полной неожиданностью.

Уже на третьей минуте матча наш капитан Константин Глазачев завершил атаку своих коллег Кирилла Дьякова и Дениса Вихарева и пробил голкипера хозяев Ивана Бочарова – 0:1.

Москвичи даже растерялись от такой наглости гостей и какое-то время не могли продемонстрировать свое мастерство. А вот «моряки» воспользовались их растерянностью и продолжали давить. В середине первого периода, получив преимущество в лишнем игроке, приморский форвард Владимир Бутузов мог удвоить счет. Но шайба от его броска угодила в перекладину. Попытки именитой команды перехватить инициативу успеха не приносили. Даже в большинстве их атаки разбивались о стойкую оборону «Адмирала». В целом стартовый отрезок полностью остался за гостями.

Во втором периоде игра шла на равных. Вначале у москвичей дважды удаляли игроков за нарушение правил, однако «Адмирал» не воспользовался этим преимуществом, хотя и продолжал атаковать соперника. На 35-й минуте в очередную атаку отправились два «моряка». В зоне противника форвард Кирилл Воронин отдал четкий пас товарищу по тройке нападения Денису Вихареву, а тот всего в одно касание переправил шайбу в сетку – 0:2. Это уже грозило сенсацией. С таким раскладом динамовцы смириться не могли. 4600 болельщиков своими криками погнали хоккеистов-любимцев в наступление. Поэтому «бело-голубые» приложили максимальные усилия, чтобы переломить ход встречи. И на 38-й минуте им удалось сократить отставание, бросив шайбу в ворота гостей. Финский легионер дальневосточников Юхо Олкинуора отразил дальний удар. К сожалению, первым к отлетевшей шайбе успел форвард хозяев Вячеслав Кулемин – 1:2.

В заключительном игровом отрезке столичная команда обрушила на своих визави град атак. Уставшие и невыспавшиеся (по владивостокскому времени было раннее утро) «моряки» стали сдавать. Они раз за разом нарушали правила, а потому и сражались в меньшинстве. В определенный момент им пришлось больше минуты втроем отражать натиск пятерых. На 48-й минуте усилия москвичей дали результат – 2:2.

Атаки столичного клуба продолжались. Однако наши земляки горой стояли на защите своих ворот. И даже появилась надежда, что основное время так и закончится вничью. А это вело к дополнительному периоду или буллитам, что проигравшей стороне давало одно очко.

Но не сложилось. Менее чем за две минуты до финальной сирены динамовцы Андрей Миронов и Вадим Шипачев вдвоем атаковали приморского голкипера – 3:2. А уже на следующем вбрасывании хозяева установили окончательный счет в матче – 4:2.

– Хорошо начали первый период и создали много голевых моментов, – отметил на итоговой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Очень жалко, что забили только один гол. Во втором периоде тоже неплохо играли, однако соперник уже перехватил инициативу, создал сильное давление. Обидно, что за три минуты до конца периода пропустили шайбу. Этот гол «в раздевалку» сыграл нехорошую роль, психологическую. В третьем периоде нас подвели удаления. Выстояли «три в пять», но дальше силенок и эмоций уже не хватило. Пропустили в меньшинстве, и это дало импульс сопернику проявить свои лучшие качества, они использовали наши ошибки. Игра была хорошая, быстрая. Не без ошибок, но в целом я доволен.

Обидно. Но что поделаешь, это хоккей.

Потерпев поражение, «Адмирал» с шестью очками опустился с седьмого на десятое место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ. Столько же очков имеет в наличии китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».

Нашим землякам на выезде предстоят также матчи со столичным ЦСКА, «Сочи» и дважды с «Амуром» в Хабаровске.

Автор: Николай КУТЕНКИХ