Космическая кухня, современная спортплощадка и расписной музыкальный зал Особая – спортивная – площадка появилась на территории детского сада № 42 на улице Давыдова. Новая территория позволит приучать детвору к активному образу жизни.

Дизайн спортивной зоны продуман до мелочей. Все турники, покрытие территории выполнены с учетом современных требований к таким площадкам, отметили в пресс-службе мэрии.

«Спортивная площадка будет общей для всех наших детей. Воспитатели уже составляют график занятий на открытом воздухе, – поясняет заведующая детским садом № 42 Анна Первухина. – У нас много планов, как сделать наш детский сад лучшим, но, конечно, без помощи администрации Владивостока все наши задумки так бы и остались планами на бумаге».

Когда солнечные дни осени пойдут на убыль, спорта в жизни малышей меньше не станет. Все занятия просто перенесут в закрытый зал, где ребята смогут тренироваться по-взрослому – на беговой дорожке, на гребном и велотренажерах.

Гордость «Искорки» – так называется этот детский сад – собственный музыкальный зал, в котором есть сцена для выступлений, современная музыкальная и световая аппаратура. Даже для рисования в 42-м детском саду предусмотрели отдельный зал.

«Стены здесь расписывает наставник ребят художник Светлана Орлова. Она у нас человек творческий, учит ребят разбираться в искусстве», – рассказывает заведующая детским садом № 42.

Пищеблок в детсаду почти космический. В помощь поварам самая современная техника. Чего стоит только новая конвекционная печь для запекания. В ней быстро поспевают любая сдоба, запеканки и всевозможные рыбные блюда.

«Когда духовой шкаф только купили и установили, я боялась к нему подойти, – вспоминает повар Яна Шедловская. – А сейчас думаю, как вообще могла без него обходиться. Плюс в том, что горячий воздух распределяется равномерно по всему объему печи. В ней заранее выбранный температурный режим достигается быстрее. За раз могу приготовить сразу сотню вкусных булочек».

Яна Анатольевна на кухне главный человек. К приготовлению еды подходит с душой. Обязательно интересуется у воспитателей, понравились ли детям приготовленные завтраки-ужины. Лучшая награда для повара – с аппетитом кушающие малыши.

На баланс городу 42-й детский сад передали в 2017-м, но зажечь «Искорку» и принять здесь первых малышей удалось только в этом году. Два года в комбинате на Давыдова шел ремонт. Администрация Владивостока направила на реконструкцию 30 миллионов рублей. В сентябре в саду полностью завершили набор, и сейчас в «Искорку» ходят 170 дошколят.

Наряду с программными занятиями воспитанникам «Искорки» предлагают и дополнительные. В саду работают театральная и хореографическая студии, кабинет английского. Скоро ряды педагогов пополнит новый – мастер по тхэквондо.

«Все дети от 3 до 7 лет во Владивостоке обеспечены путевками в детские сады. Сейчас надо закрыть вопрос с малышами от 2 лет, родители которых ждут своей очереди. Только в этом году в городе мы строим четыре новых детских сада, как раз с ясельными группами. К декабрю планируем сдать три из них», – говорит мэр Олег Гуменюк.

Автор: Отдел новостей «В»