Воспитатели предложили свое решение проблем современного образования Во Владивостоке за звание «Воспитатель года – 2019» борются 15 педагогов из детских садов краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

В конкурсе участвуют воспитатели со стажем работы более трех лет. Участники представили свою «Визитную карточку», написали эссе «Я – педагог» и предложили свое решение одной из актуальных проблем современного образования.

Несколько этапов конкурса подразумевали также открытые уроки с детьми. Один из таких на днях прошел в одном из муниципальных детских садов. У участников конкурса была возможность продемонстрировать свою методическую грамотность, умение соотнести педагогическую теорию с практикой и показать способности к анализу.

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, целью ежегодного конкурса, который проводится уже одиннадцатый раз, является выявление творчески работающих педагогов дошкольных образовательных учреждений, их поддержка и распространение опыта работы.

Итоги будут подведены 24 сентября. Победители конкурса «Воспитатель года» получат денежные призы.

Автор: Отдел новостей «В»