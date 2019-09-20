Руки вверх: вторник начнется с китайской гимнастики В дальневосточной столице впервые состоится фестиваль-баттл по цигун среди пожилых спортсменов. Все они регулярно принимают участие в мероприятиях общественного движения «Долголетие».

Как уточнили в пресс-службе мэрии, принять участие в фестивале могут и все желающие.

Мероприятие пройдет во вторник, 24 сентября, на летней сцене около Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). В программе: соревнования между командами, зрелищные показательные выступления по гимнастике цигун, мастер-классы с полезными ежедневными упражнениями для всех желающих, выступление артистов и многое другое.

Начало в 11 часов. Подробности можно уточнить по телефону 8-950-286-43-83.

Автор: Отдел новостей «В»