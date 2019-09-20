Отпуск в электронном виде Новые правила по уходу в отпуск вступят в силу в России с 1 октября. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Трудовой кодекс РФ.

По имеющейся информации, заявить о желании уйти в отпуск теперь можно будет в электронном виде. Также станет возможным подать заявление об увольнении через Интернет.

Уточняется, что для подачи документов в электронном формате будет создан ряд правил. В первую очередь условия о новом документообороте должны быть изначально прописаны в трудовом договоре с работодателем.

Отмечается, что с 1 октября работодатели также будут обязаны выплачивать отпускные за три рабочих дня при экстренном выходе сотрудника в отпуск.

Автор: Отдел новостей «В»