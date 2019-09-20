Банкиры обещают спектакль и монетный твистер В субботу, 28 сентября, Банк России проводит традиционный день открытых дверей во всех регионах страны. Во Владивостоке в здании Дальневосточного главка Банка России пройдет специальная развлекательно-просветительская программа. Интересно и познавательно будет и детям, и взрослым, обещают финансисты.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, жители и гости города смогут проверить свои знания о финансах в игре «Монетный двор», познакомиться с историей отечественных денег и современными финансовыми технологиями.

В этом году день открытых дверей впервые не ограничится площадкой Дальневосточного ГУ Банка России (ул. Светланская, 71). В рамках мероприятия пройдет необычный финансовый квест. Его участникам предстоит выполнить в историческом центре Владивостока несколько заданий, связанных с финансами и становлением банковской системы края, используя фантазию и эрудицию. Принять участие в квесте можно, заранее зарегистрировавшись на сайте мегарегулятора.

Непосредственно на площадке Дальневосточного главка ЦБ с 10.00 до 18.00 пройдет игра по станциям «Монетный двор». Ее участники погрузятся в работу финансового рынка, узнают о формировании потребительской корзины, правилах проверки денежных знаков на подлинность, научатся выявлять мошенников и оценят доступность финансовых услуг в Приморье. В финале каждый из участников игры сможет отчеканить себе памятную сувенирную монету.

Также посетители главного управления познакомятся с процедурами сдачи биометрических данных и удаленной идентификации.

В детской зоне будут организованы математические ребусы, головоломки и монетный твистер. Самые маленькие гости узнают, почему появились деньги и зачем нужен банк. Каждый час с 11.00 до 17.00 юных зрителей будет ждать кукольный спектакль «Финансовые истории».

По предварительной записи все желающие также смогут познакомиться с историей российских ассигнаций в музее главного управления и узнать, как банкноты вошли в денежный оборот России, а также увидеть настоящие шедевры полиграфического исполнения купюр.

Запись на финансовый квест и экскурсии открыта на сайте Банка России. Также регистрацию можно пройти по телефону 8 (423) 262-06-55 в рабочие дни. Для посещения экскурсии в здании главного управления необходимо будет предъявить паспорт.

Автор: Отдел новостей «В»