Ремонт теплосети ограничил движение на Светланской Энергетики филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) приступили к реконструкции теплосети на улице Светланской в районе стадиона «Авангард».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, окончание работ запланировано на 15 октября.

Во время капитального ремонта теплосети действует частичное ограничение движения и парковки автотранспорта на этом участке – объезд происходит по встречной полосе. Также на время работ отключили от услуги горячего водоснабжения 65 жилых домов.

Как отметили в ДГК, перекладка теплотрассы повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем. Также представители компании приносят извинения за причиненные неудобства. При этом энергетики заверили, что приложат все усилия, чтобы сократить продолжительность отключения.

Напомним, что в сентябре ДГК начинает заключительный этап ремонта, теплотрассу капитально отремонтируют на трех участках – на улицах Пушкинской, Новоивановской и Светланской (напротив стадиона «Авангард»).

Автор: Отдел новостей «В»