Траву скосят, упавшие деревья вывезут, разросшиеся – подстригут Городские озеленители наводят порядок в скверах и парках, а также приводят в порядок территории вдоль городских улиц. В разных районах Владивостока покосами и санитарной уборкой заняты 90 человек.

Бригады озеленителей вернулись на улицы Борисенко и Ватутина, где накануне начался покос травы. В 71-м микрорайоне работы будут идти также в районе остановки «Депутатская». Здесь рабочие проведут обрезку деревьев, которые разрослись вблизи тротуаров. В планах озеленителей на ближайшие дни улицы Бородинская и Хабаровская. Бригады будут работать в сквере «Депутатская аллея» и на Давыдова.

Наряду с покосами и санитарной уборкой мобильные бригады «СГТ» пилят и вывозят упавшие деревья. Такая работа во Владивостоке идет ежедневно.

Автор: Отдел новостей «В»