Шинам дали еще год и три месяца Депутаты рассмотрели перечень жилых помещений для аренды и перенесли сроки утилизации автопокрышек

Комитет по городскому хозяйству Думы Владивостока рассмотрел перечень жилых помещений муниципального жилфонда, предназначенного для коммерческого найма, а также изменения в Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа.

Жилье внаем недорого…

Администрация города предложила пополнить перечень муниципального жилищного фонда Владивостока, предназначенного для сдачи внаем, еще 68 квартирами. Помещения располагаются преимущественно на островах Русском и Попова, а также в поселке Трудовое.

Начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока Андрей Цуренко сообщил, что поступления в бюджет от сдачи в аренду этих квартир планируются в размере 2 млн рублей. Помещения коммерческого фонда, несмотря на то что они преимущественно без коммунальных услуг, многие с печным отоплением, пользуются спросом у горожан.

Напомним, что в 2018 году впервые был сформирован подобный перечень из квартир, по своим критериям не подходящих для социального найма. Сюда вошли неблагоустроенные, либо площадью меньше 18 кв. метров, либо расположенные в цокольном этаже или в полуподвале.

Администрация города предложила, а депутаты поддержали инициативу сдавать эти квартиры гражданам в коммерческий наем.

– Формирование фонда помещений коммерческого найма позволяет городским властям навести порядок в жилищном фонде, провести инвентаризацию муниципальных помещений и создать условия для доступного арендного жилья для горожан. Те помещения, которые раньше пустовали и разрушались или использовались гражданами в результате самозахвата, теперь сдаются в аренду и приносят доход в бюджет краевого центра, а люди за посильную плату могут решить свои жилищные вопросы, – прокомментировала ситуацию председатель профильного комитета Наталья Войновская.

Стоимость аренды помещений действительно невысока: от 100 до 300 рублей за квадрат в зависимости от степени благоустроенности и места расположения.

Арендовать квартиру у города может любой, имеющий гражданство РФ. Со списком муниципальных помещений, возможных для аренды, желающие могут ознакомиться на сайте городской администрации.

Как пояснил Андрей Цуренко, городские власти продолжают работу по формированию жилищного фонда для коммерческого найма.

– Дома (преимущественно барачного типа) мы получаем из федеральной собственности, от Минобороны, проверяем состояние квартир, если есть необходимость, ставим их на кадастровый учет, выясняем, какие из них обжитые, а какие пустуют. Разбираемся с незаконно проживающими. Дело в том, что в свое время управляющие компании заселяли в пустующие квартиры людей, нуждающихся в жилье, чтобы сохранить дома, поскольку если зимой полупустой барак не отапливается, то он разрушается, – комментирует Андрей Цуренко.

По его словам, основная доля квартир из нового поступления была выявлена именно благодаря соседям.

На заседании комитета Андрей Цуренко предложил также дополнительно включить в перечень еще 15 жилых помещений, из них 14 – неблагоустроенные, с печным отоплением и одно благоустроенное в цокольном этаже, документы на которые поступили позже.

Комитет по городскому хозяйству рекомендовал администрации города подготовить новую редакцию перечня жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, который будет рассмотрен на следующем заседании комитета.

Шин оказалось слишком много

Депутаты также рассмотрели предложенные администрацией города изменения в Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа. А именно перенос сроков переходного периода, за который городские дворы необходимо избавить от использованной авторезины.

Как пояснил заместитель начальника управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Виктор Алеко, принято решение продлить сроки из-за многочисленных жалоб горожан, неготовых быстро избавиться от декора из шин. Проблему усугубляет и то, что единственное в городе предприятие, занимающееся утилизацией автопокрышек, просто не справляется с объемами бэушной авторезины, имеющейся в городе.

По состоянию на 2 августа текущего года с придомовых территорий было вывезено более 63 тысяч шин. Вопрос их утилизации обсуждался на общественном совете при администрации города. В результате предложено продлить до 1 января 2021 года срок переходного периода по освобождению придомовых территорий от автомобильных шин, используемых в качестве декоративного ограждения.

Вопрос традиционно вызвал дискуссию среди депутатов. Депутат Виктор Федоров считает, что необходимо сначала получить данные о количестве покрышек в районах города, сколько понадобится времени для их вывоза, а затем сделать график утилизации шин по районам. Его коллега Николай Голояд акцентировал внимание на том, что площадки для складирования бэушной резины покрышек должны обеспечивать пожарную и экологическую безопасность. Также необходимо предложить жителям, чем заменить покрышки, из которых сделаны ограждения и малые архитектурные формы.

– В федеральном законе и Правилах благоустройства территории Владивостокского городского округа предусмотрено, что шины представляют экологическую опасность и не должны находиться во дворах жилых домов, – напомнила собравшимся Наталья Войновская. – Соответственно, они должны быть вывезены и утилизированы. Изначально правила нам давали год, чтобы избавить свои дворы от покрышек. Но сегодня мы видим, что город оказался не готов к такой массовой утилизации резины – мы даже не представляли до конца, какое огромное количество шин находится в наших дворах. Только с придомовой территории одного многоквартирного дома вывезли 400 штук. Правильно было бы продлить переходный период. Хочу отметить, что и дума изыскивает возможности грамотной утилизации авторезины: мы ведем переговоры по поводу переработки резины, чтобы полученная крошка использовалась в городском хозяйстве.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал думе города принять поправки в МПА «Правила благоустройства…» и вынести их на общественные обсуждения.

Автор: Анжелина ШИЛАН