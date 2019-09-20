В правительстве подсчитали потери сельчан из-за паводков Минсельхоз РФ оценил ущерб аграриев на Дальнем Востоке от чрезвычайных ситуаций в июле – августе в размере 5 миллиардов рублей, передает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение Минсельхоза РФ.

Первый замминистра Джамбулат Хатуов провел селекторное совещание, посвященное ходу ликвидации последствий наводнений в субъектах ДФО.

«Минсельхозом России по материалам, представленным органами управления АПК регионов, проведена предварительная оценка потерь сельхозтоваропроизводителей», – сообщается в пресс-релизе.

При этом, по словам первого замминистра, не во всех регионах подготовка документов для выделения федеральной помощи аграриям ведется в должной степени оперативно и качественно.

Напомним, что в июле – августе из-за обильных осадков на территории Амурской, Еврейской автономной областей, Приморского и Хабаровского краев были введены режимы чрезвычайных ситуаций природного характера.

По данным пресс-службы Приморья, за последние два месяца край подвергся воздействию четырех крупных тропических тайфунов, обрушивших на регион более трех месячных норм осадков. Это привело к сложной паводковой и гидрологической обстановке: подтопление произошло в 17 муниципальных образованиях, коснувшись более 12 тысяч человек. Также, как сообщает пресс-служба со ссылкой на информацию губернатора Олега Кожемяко, на сегодня в крае завершены аварийные и продолжаются восстановительные работы. Все социальные учреждения работают в штатном режиме. Транспортное сообщение и энергообеспечение восстановлено в полном объеме. В настоящее время после последних дождей, прошедших 9 сентября, комиссии на местах доустанавливают сумму ущерба. Продолжаются выплаты материальной помощи пострадавшему населению. По данным главы региона, на среду, 18 сентября, из 7743 подтвержденных заявлений произведено 1148 выплат.

Автор: Отдел новостей «В»