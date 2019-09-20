ТОФ отправят в Индию – освобождать «захваченное» побережье Боевые подразделения сухопутных войск, ВВС и ПВО из состава Восточного военного округа и корабельная группировка Тихоокеанского флота готовятся к участию в совместном российско-индийском военном учении «Индра».

Маневры пройдут в декабре на территории государства в Южной Азии, сообщает сайт Минобороны РФ. Они уже стали традиционными, как и участие в них именно частей и соединений нашего округа. Каждый год обе страны по очереди обмениваются делегациями военнослужащих.

Они отрабатывают на учениях совместное ведение боевых действий против потенциального противника.

На сей раз в братскую Индию отправятся не менее 40 летательных аппаратов различного назначения, в частности, около 15 истребителей, порядка 20 самолетов военно-транспортной авиации и не менее 5 вертолетов армейской авиации. Что касается ТОФ, то в Индийский океан из Владивостока придут два надводных корабля, один из которых с вертолетом на борту, и морской танкер. В зоне учений на воду сбросят несколько катеров для ведения специальным подразделением разведывательно-поисковых и диверсионных операций. В сухопутную компоненту маневров войдут мотострелки с личным оружием, тяжелую бронетехнику выделит принимающая сторона. С российской стороны в полевом выходе примут участие около 300 военнослужащих.

По легенде учений объединенная группировка должна освободить от противника захваченное побережье, а также нейтрализовать и захватить лагерь условных террористов. Затем предстоит блокировать район, занятый условным незаконным вооруженным формированием, создать гуманитарные коридоры в назначенных районах для эвакуации беженцев и пострадавших мирных жителей, окружить и уничтожить остатки бандформирований.

Кстати, «Индра» – это не только сокращение «индийско-российский», но и имя арийского царя богов и повелителя небесного царства, бога войны.

Автор: Николай КУТЕНКИХ