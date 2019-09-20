Байкеры попрощаются с летом в начале октября Закрытие мотосезона состоится во Владивостоке 5 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как ожидается, на центральной площади города соберутся сотни мотоциклистов со всего Приморья, которые затем организованной колонной проследуют по Океанскому проспекту. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в центре города будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств.

Так, с 13.00 до 13.40 движение и парковка автомобилей будут ограничены на улице Светланской – от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича.

На данное время объезд будет осуществляться по улицам Адмирала Фокина, Алеутской и Уборевича.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Автор: Отдел новостей «В»