Байкеры попрощаются с летом в начале октября
Закрытие мотосезона состоится во Владивостоке 5 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как ожидается, на центральной площади города соберутся сотни мотоциклистов со всего Приморья, которые затем организованной колонной проследуют по Океанскому проспекту. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в центре города будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств.
Так, с 13.00 до 13.40 движение и парковка автомобилей будут ограничены на улице Светланской – от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича.
На данное время объезд будет осуществляться по улицам Адмирала Фокина, Алеутской и Уборевича.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Автор: Отдел новостей «В»