Новые мусоросортировочные станции откроются в Приморье В этом году в Лучегорске, Дальнереченске, Лесозаводске и поселке Ярославском Хорольского района запустят в эксплуатацию новые комплексы по сортировке бытового мусора, сообщили в пресс-службе края.

Первый заместитель генерального директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев добавил, что помимо открытия четырех мусоросортировочных станций в поселках Светлогорье и Восток будут организованы перегрузочные станции с подпрессовкой мусора.

«Также региональный оператор приобретает четыре автомобиля-компактора для Лазовского, Ольгинского, Партизанского и Ханкайского районов и четыре самосвала для доставки вторичного сырья от мусоросортировочных комплексов до мест переработки», – пояснил Сергей Лазарев, добавив, что на эти цели в бюджете Приморья предусмотрели 212 миллионов рублей.

Данные районы были выбраны в качестве мест для размещения новых объектов инфраструктуры после анализа их транспортной доступности.

«В этих районах большие транспортные плечи и есть достаточные объемы отходов для сортировки», – обозначил представитель регионального оператора.

По словам Сергея Лазарева, в настоящее время ведется работа и по включению в государственный реестр мест размещения отходов как минимум шести объектов по краю. Документы на четыре объекта уже находятся на согласовании в Минприроды России.

Как пояснила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, все эти мероприятия – часть работы по подготовке региона к переходу на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая заработает со следующего года.

«Основные направления, которые сейчас прорабатываются, – сокращение маршрута доставки мусора, недопущение роста тарифов, переход к целевым показателям реформы по переработке полезных фракций отходов и минимизации мусорных захоронений», – отметила замглавы края.

Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля направленных на утилизацию будет увеличена до 13 %, в обработку – до 60 %.

Внедрение новой системы обращения с отходами, строительство соответствующей инфраструктуры, повышение культуры населения в сфере раздельного сбора мусора – задачи регионального оператора, которым стало КГУП «Приморский экологический оператор». С 1 января 2020 года только это предприятие будет вправе принимать мусор от населения и юридических лиц. Кампания по заключению договоров на прием отходов начнется ориентировочно в октябре-ноябре.

Автор: Отдел новостей «В»