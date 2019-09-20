В приморскую столицу съедутся почти 30 театров и студий Краевой конкурс самодеятельных театральных коллективов «Свет рампы» пройдет во Владивостоке 27-28 сентября.

Конкурс проводится Приморским краевым центром народной культуры один раз в два года. В этом году он особенный, поскольку победа в Год театра – значимое событие для каждого коллектива, отметили в пресс-службе ПКЦНК.

Всего на конкурс пришло 28 заявок. Среди участников – заслуженные коллективы Приморского края: образцовые коллективы «Овация» и «Этюд» (г. Владивосток), образцовый театр-студия «Сорванец» (п. Лучегорск), народные коллективы из с. Покровка и п. Тимирязевского, девять театральных студий из Уссурийска. Представлены театральные коллективы из Дальнегорска, Партизанска, Находки, Арсеньева, Артема, а также Кавалеровского, Михайловского, Шкотовского районов.

Два дня компетентное жюри будет знакомиться с постановками любительских театров края и выберет лучшие коллективы, которые получат дипломы и памятные призы конкурса.

Конкурсные показы пройдут на сцене Дворца культуры железнодорожников. В первый день выступят коллективы из Владивостока и близлежащих районов, во второй день свои постановки показывают коллективы из других городов и районов края. Возраст участников и направления театрального творчества разные. В конкурс заявлены и детские, и взрослые коллективы.

Традиционно в финале конкурса состоится круглый стол для руководителей коллективов, где делается подробный разбор спектаклей. Все участники без исключения получат дипломы краевого конкурса, а также смогут пообщаться с членами жюри и получить профессиональную консультацию.

Автор: Отдел новостей «В»