На футбольное поле вышли катки На обновленном стадионе обещают и хоккей, и футбол, и беговые дорожки

Во Владивостоке капитально ремонтируют стадион «Строитель». В настоящее время рабочие занимаются планировкой участка. На месте будущего футбольного поля уже вывезли почти три тысячи кубометров грунта, сейчас там укладывают песок и щебень, а также занимаются обустройством дренажной системы, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Сразу после этого на стадионе специалисты уложат новое футбольное поле.

Реконструкция проводится в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» и будет проходить в два этапа. Первый, который начался в этом году, включает ремонт футбольного поля и беговых дорожек. В последующие годы в рамках второго этапа планируется отремонтировать административные и спортивные корпуса, установить новую зрительскую трибуну.

После первого этапа ремонта на стадионе увеличится количество беговых дорожек до шести, а новое футбольное поле с искусственной травой будет соответствовать федеральным стандартам.

«Новое футбольное поле будет соответствовать необходимым требованиям Российского футбольного союза, которые предъявляются и к траве, и к основанию футбольного поля. Здесь можно будет проводить различные крупные спортивные соревнования и мероприятия», – рассказали в городском управлении физической культуры и спорта.

При устойчивых температурах зимой на «Строителе» по-прежнему будут заливать каток, посещать который смогут все желающие, заверили в пресс-службе муниципалитета. Для посетителей также будет работать прокат коньков.

«Мы планируем заливать каток на беговых дорожках. В случае если зимой выпадет много осадков, то залить каток можно будет и на футбольном поле. С помощью снега мы можем сделать защитную подушку, которая убережет поле от повреждений», – добавили в управлении физической культуры и спорта администрации краевого центра.

Ожидается, что первый этап ремонтных работ на стадионе «Строитель» завершится к ноябрю.

Напомним, что стадион «Строитель» является бесплатным для посещения граждан. Однако на время проведения ремонтных работ жителей и гостей Владивостока просят не посещать объект. Это небезопасно, предупреждают специалисты.

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ