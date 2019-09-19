Металлолом искали на веранде, летней кухне и в проводах Во Владивостоке перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в хищении электрических проводов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

По версии следствия, в январе этого года, находясь в пригороде, фигуранты решили похитить электропроводку, чтобы в последующем обжечь изоляцию и сдать в пункт приема металла за вознаграждение.

Злоумышленники проникли на территорию одного из домовладений, сорвали замки с веранды и летней кухни. Проникнув внутрь помещений, срезали провода с электроприборов, электрическую проводку на потолке и стенах.

В результате потерпевшему причинен ущерб на сумму порядка 5 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Автор: Отдел новостей «В »