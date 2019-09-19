Мошенники представлялись кассирами Во Владивостоке сотрудниками регионального УФСБ России обезврежены аферисты, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью.

В состав организованной преступной группы входило два человека – житель краевого центра 40-летний Евгений Ирин (он был лидером) и 33-летня Ольга Барбич*. Как установит следствие, пользуясь доверием граждан, применяя хитроумные мошеннические схемы при кассовом обслуживании клиентов банков, криминальный дуэт смог разбогатеть на 12 млн рублей, что является особо крупным размером. В числе их жертв были и физлица, и компании.

Уголовное дело в отношении Ирина и Барбич было возбуждено следственным отделом УФСБ после заявлений в правоохранительные органы нескольких граждан и руководителей предприятий об исчезновении денежных средств с их банковских счетов. В результате следственных мероприятий выяснилось, что все потерпевшие в свое время имели дело с одними и теми же людьми, которые представлялись банковскими служащими, хотя таковыми не являлись. Мошенники были задержаны, что для них стало неожиданностью, настолько они были уверены в своей неуязвимости и в хитросплетениях своих обманных схем. Подозреваемые полностью признали свою вину. В начале сентября Первореченский суд Владивостока приговорил Евгения Ирина к 2,5 года лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Его подельница Ольга Барбич по решению суда получила 2 года условно. Кроме того, ей надлежит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

* – фамилии изменены

Автор: Сергей КОЖИН