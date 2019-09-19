«Волшебные бобы» под статью подвели Четыре года и четыре месяца (условно) с ограничением свободы на 2,5 года – такое наказание по приговору Арсеньевского городского суда получила местная жительница Елена Зарцева* за сбыт запрещенных сильнодействующих препаратов.

Уголовные дела, возбуждаемые в отношении распространителей наркотических средств, не редкость в Приморском крае. И почти всегда на скамье подсудимых за это противоправное деяние оказываются мужчины. Поэтому сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» удивились, когда получили информацию, что некая гражданка Зарцева, 1987 года рождения, активно торгует зельем не только в городе, но и в соседних населенных пунктах. Ее клиентами были взрослые, студенты, старшеклассники, офицеры и солдаты срочной службы из воинских частей, дислоцированных на территории Арсеньевского городского округа и близлежащих районов. Здесь ее деятельностью заинтересовалась военная контрразведка ФСБ России. Кроме того, свой опасный товар женщина распространяла через социальные сети в Интернете.

Во время проведения оперативных мероприятий было установлено, что наркотические вещества Зарцева регулярно получает в посылках и бандеролях по почте из республик Средней Азии. Рассчитывается за товар с поставщиками с помощью банковских переводов. В марте текущего года Зарцеву задержали, когда она получала очередную посылку из Республики Казахстан. В почтовом отправлении, вскрытом в присутствии понятых и задержанной, оказались запрещенные в России препараты «код S», «волшебные бобы», «билайт», содержащие сильнодействующее наркотическое вещество сибутромин. Такие же препараты в виде таблеток оперативники нашли в квартире Зарцевой во время обыска. Всего было изъято 1700 таблеток общим весом 923,18 грамма.

В отношении гражданки Зарцевой было возбуждено семь уголовных дел по различным статьям УК РФ, в том числе «Контрабанда сильнодействующих ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ…» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Собранными в ходе следствия доказательствами ее вина была полностью доказана. Однако подозреваемая отказалась сотрудничать со следствием и свою вину не признала. Но ей это не помогло. Суд признал Елену Зарцеву виновной в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ей адекватное наказание. Правда, условное, благодаря семейным обстоятельствам, смягчающим ее вину. Приговор вступил в законную силу.

* – Фамилия изменена

Автор: Сергей КОЖИН