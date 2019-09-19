Масло не выпускали, сыр не производили Во Всероссийском детском центре «Океан» обнаружены фальсифицированные масло и сыр.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, специалисты ведомства, анализируя электронные ветеринарые документы во ФГИС «Меркурий», выявили факт поставки во Всероссийский детский центр «Океан» 805 килограммов сливочного масла «Традиционное», изготовленное, как следует из маркировки, ООО «Молсервис плюс». На товар отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие прослеживаемость продукции.

Ранее, в январе 2019 года, сливочное масло этого же производителя представители Россельхознадзора выявили в социальном учреждении Черниговского района.

На запрос в ООО «Молсервис плюс» был получен ответ: данное масло этим производителем не выпускается. Кроме того, производитель сообщил, что сейчас выпускает другой вид масла, которое реализуется только в Воронежской области.

Также в детском центре был обнаружен сыр «Российский» общим весом 67,4 килограмма ОАО «Алейский маслосыркомбинат» с признаками фальсификации. Маслосыркомбинат сообщил Россельхознадзору, что упаковка и маркировка предоставленного образца сыра не соответствуют маркировке и упаковке, которые используются предприятием. В дату, указанную на маркировке, сыр «Российский» маслосыркомбинатом не производился.

Вся фальсифицированная продукция изъята и передана на ответственное хранение. После завершения административных производств продукты будут утилизированы или уничтожены.

Справка «В»

Федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Меркурий» – автоматизированная система для электронной сертификации грузов, за которыми установлен ветеринарный контроль на территории РФ.

Автор: Отдел новостей «В »