Иностранцев с патентом не возьмут в водители трамвая С 2020 года на территории Приморья вводится запрет на использование иностранных работников в сфере транспорта, работающих на основании патентов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнили в департаменте по координации правоохранительной деятельности, со следующего года устанавливается запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов.

Так, запрет вводится на работу иностранных граждан водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси.

«Исключение составят лишь водители арендованных автобусов, работающие по туристическим и экскурсионным маршрутам», – пояснили в ведомстве.

Специалисты пояснили, что под данное постановление попадают более 300 иностранцев, получивших ранее патент на работу в регионе.

По мнению экспертов, это одна из мер, направленная на оптимизацию рынка труда в регионе и предоставление приоритета в трудоустройстве российским гражданам.

Автор: Отдел новостей «В»