С первого раза сдают менее трети В Приморье только 30 % кандидатов в водители с первого раза сдают квалификационный экзамен, сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

По данным ведомства, в регионе подготовку кандидатов в водители осуществляют 92 автошколы.

В 2019 году в крае сотрудниками ГИБДД проведено свыше 62 тыс. процедур по приему экзаменов у кандидатов в водители.

Средний показатель сдачи квалификационного экзамена с первого раза составляет:

42,05 % – теоретический экзамен;

38,78 % – автодром;

14,26 % – городской маршрут.

Таким образом, общий процент сдачи слушателей автошкол с первого раза составляет 30,67 %, что несколько меньше, чем за аналогичный период прошлого года (32,38 %).

Автор: Отдел новостей «В»