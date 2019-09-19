С первого раза сдают менее трети
В Приморье только 30 % кандидатов в водители с первого раза сдают квалификационный экзамен, сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.
По данным ведомства, в регионе подготовку кандидатов в водители осуществляют 92 автошколы.
В 2019 году в крае сотрудниками ГИБДД проведено свыше 62 тыс. процедур по приему экзаменов у кандидатов в водители.
Средний показатель сдачи квалификационного экзамена с первого раза составляет:
42,05 % – теоретический экзамен;
38,78 % – автодром;
14,26 % – городской маршрут.
Таким образом, общий процент сдачи слушателей автошкол с первого раза составляет 30,67 %, что несколько меньше, чем за аналогичный период прошлого года (32,38 %).
Автор: Отдел новостей «В»