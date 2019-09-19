На ярмарку – в спортивной форме «Ярмарка спорта» впервые состоится во Владивостоке.

В воскресенье, 22 сентября, на центральной площади города различные спортивные федерации и учреждения дальневосточной столицы познакомят детей и их родителей с секциями, в которых могут заниматься все желающие.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, «Ярмарка спорта» начнется с массовой общегородской зарядки. Затем с 11 до 15 часов на площади будут работать 16 локальных зон, на которых пройдут показательные выступления спортсменов. С 15 до 16 часов дети и их родители смогут лично пообщаться с представителями спортивной общественности.

«Ярмарка спорта» задумана, чтобы помочь детям познакомиться с интересующими их видами спорта. Можно будет бесплатно протестировать своего ребенка на предмет его предрасположенности к тому или иному виду спорта. Необходимо только принести с собой спортивную форму.

Автор: Отдел новостей «В »