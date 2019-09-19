Чтобы во дворе и отдохнуть, и поиграть Во Владивостоке продолжается ремонт дворов. Как только позволяет погода, подрядчики выходят на объекты: укладывают асфальт и устанавливают детские городки.

Только в этом году по программе «1000 дворов» в городе преобразятся 317 придомовых территорий. Несколько объектов, где сейчас идут работы, проверили губернатор Приморья и глава Владивостока.

Первая остановка – детская площадка на улице Русской. Сдачи ее под ключ ждет детвора сразу нескольких высоток – № 9,11,11а. Как только на новой площадке появились игровые домики и горки, от малышей нет отбоя. Покрытие площадки – единственное, что вызывает вопросы родителей, которые они и поспешили озвучить приехавшим с проверкой руководителям.

«Такое покрытие не подходит для детской площадки: будет постоянная пыль, во время дождя – грязь, которая с наступлением холодов замерзнет. Нужно использовать современные мягкие, безопасные покрытия», – поддержал их Олег Кожемяко.

Дом № 3 на улице Анны Щетининой – еще один адрес, где сделана остановка. Ремонтные работы в разгаре: рабочие с помощью техники планируют территорию будущего мини-стадиона. Какой именно быть площадке рядом с их домом, решали жители. Впереди у подрядчика еще месяц, чтобы завершить работу. В качестве дополнительного пожелания – предусмотреть освещение на строящейся территории.

Хоккейная коробка до недавнего времени была главным местом для игр во дворе дома № 24 на улице Днепровской. Жители решили, что этого мало и вошли в программу «1000 дворов» с намерением оборудовать здесь зону для гимнастических тренировок и добавить современных тренажеров. В конце октября подрядчик планирует сдать работу.

А на Волховской, 2 идет благоустройство придомовой территории. Строители полностью меняют асфальтовое покрытие, бордюры, поднимают колодцы инженерных сетей. Сроки сдачи всех работ – конец октября.

«Асфальтирование дворов, установка новых площадок – это то, что сегодня нужно Владивостоку. Поэтому чем больше жителей будут участвовать в федеральных, краевых и городских программах благоустройства, тем быстрее преобразится наш город», – подчеркнул глава Владивостока.

Также Олег Гуменюк сообщил, что в рамках программы «1000 дворов» специалисты администрации по возможности учитывают все пожелания жителей. Во многих дворах возникает необходимость дополнительного финансирования, и мэрия выделяет денежные средства из городского бюджета. Сегодня во Владивостоке уже преобразились 146 дворов. Это почти половина всех запланированных работ на этот год. В 79 дворах проведено асфальтирование, в 40 – установлены детские и еще в 27 – спортивные площадки. Всего в этом году только по краевой программе во Владивостоке планируют благоустроить 317 дворов.

Автор: Отдел новостей «В»