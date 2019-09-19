На улице Суханова стоять запрещено
На улице Суханова, в районе от перекрестка с улицей Лазо до улицы Луцкого, установят знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор», сообщили в пресс-службе мэрии.
«Установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровью граждан, пребывающих на данной территории, а также беспрепятственного проезда оперативных служб», – добавили специалисты управления дорог и благоустройства администрации города.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации движения.
Автор: Отдел новостей «В »