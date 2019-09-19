На набережной вас ждут в нарядах из бабушкиных сундуков В воскресенье, 22 сентября, на набережной Спортивной гавани состоится IX Дальневосточная Сорочинская ярмарка, которая станет заключительным аккордом Дней украинской культуры в приморской столице.

Гостей ждут выставки-вернисажи народных промыслов, различные мастер-классы, а также праздничный концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы со всего края, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отмечают организаторы – региональная общественная организация «Приморский центр украинской культуры имени Анатолия Криля «Горлица», на Сорочинской ярмарке зрители увидят коллекции традиционной одежды многих народов, проживающих в Приморье. Каждый желающий также сможет стать участником театрализованного парада славянской национальной одежды, вытащив из бабушкиных сундуков вышитые сорочки, пестрые юбки и пояса.

Кроме того, мастера декоративно-прикладного творчества поделятся секретами народных ремесел, научат разнообразным техникам, позволяющим развивать фантазию, создавать удивительно красивые сувениры, изящные и полезные вещи – от кузнечного и гончарного дела до самых тонких изящных искусств – вышивки, бисероплетения и многого другого.

В полдень в амфитеатре откроется пятичасовой праздничный концерт.

Автор: Отдел новостей «В »