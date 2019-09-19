Инвалидов и ветеранов обучают новой профессии Семинары, тренинги, теория и практика – во Владивостоке реализуется проект «Судьбы, опаленные войной».

Людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов боевых действий приглашают обучиться профессии деревообработчика и основам предпринимательства.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, организатор проекта «Судьбы, опаленные войной» – Приморская краевая общественная организация инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов при поддержке администрации Владивостока. На реализацию программы общественная организация получила президентский грант.

В программе курса:

Скайп-тренинги по темам: «Психология делового общения», «Конфликты (причины возникновения конфликтов, стратегия и тактика их разрешения)», «Выработка навыков межличностного и делового общения с использованием практических ситуаций».

Семинары по темам: «Основы бухучета», «Порядок регистрации ИП», «Налогообложение заработной платы и гражданско-правовых договоров», «Налогообложение ИП», «Сроки и порядок предоставления отчетности».

Теоретическая подготовка по темам: «Материаловедение», «Техника безопасности при работе на оборудовании», «Инструктаж по технике безопасности», «Теоретическое изучение полного цикла работы на станках по обработке древесины».

Предусмотрены практические занятия по деревообработке, в том числе станочные работы.

Подробности можно узнать по телефону 8-984-153-0037 или по электронной почте olegtoyama@mail.ru.

Автор: Отдел новостей «В»