В Приморье обнаружен еще один очаг африканской чумы свиней Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории личного подсобного хозяйства в селе Барано-Оренбургском Пограничного района, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственная ветеринарная инспекция Приморского края должна ввести ограничительные мероприятия, препятствующие распространению опасного заболевания.

Ранее очаги АЧС были зарегистрированы на территориях Пограничного, Красноармейского и Дальнереченского районов, а также города Дальнереченска.

30 августа были отменены ограничительные мероприятия по АЧС на территории личного подсобного хозяйства села Ананевка Надеждинского района.

Напомним, что вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Автор: Отдел новостей «В»