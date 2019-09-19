Банк России познакомит с редкими театральными монетами Фотовыставка «Магия театра» откроется на площадке Приморской сцены Мариинского театра в пятницу, 20 сентября. На выставке будут представлены фотографии монет Банка России, посвященных театральному искусству.

Экспозиция охватывает период с начала 90-х годов по настоящее время и приурочена к Году театра в России.

Выставка продемонстрирует, как успехи театра нашли отражение в искусстве изготовления монет, пояснили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России. Памятные монеты благородных металлов посвящены русскому балету, вошедшему в сокровищницу мировой культуры: «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Раймонда», великие оперные и балетные композиторы, знаменитые театральные режиссеры и актеры.

«Банк России внес свой вклад в сохранение уникального культурного наследия мирового театра. Познакомиться с наиболее интересными и редкими монетами, посвященными театральному искусству, смогут все гости Приморской сцены Мариинского театра», отметил начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов.

Многие посетители выставки увидят изображения театральных монет впервые. Эти деньги выходили небольшим тиражом – от 500 до 15 тысяч штук и быстро становились предметами частных коллекций в России и за рубежом. За 30 лет (а именно столько прошло после чеканки первых денег из театральной серии) было выпущено более ста монет. На выставке представлено 19 из них. Их изображения сопровождаются описаниями историй создания рисунка каждой монеты.

Фотовыставка откроется 20 сентября в 18.30 в фойе 5-го этажа Приморской сцены Мариинского театра и будет доступна гостям театра до 8 октября.

Автор: Отдел новостей «В»