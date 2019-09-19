В кругосветку отправится с обновленной окраской и камбузом Учебное парусное судно «Паллада» готовится к кругосветной экспедиции, приуроченной к 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», сейчас парусник стоит на ремонте в доке судоремонтного завода во Владивостоке.

На сегодня завершены очистка корпуса от обрастания и его грунтовка, а также работы по разборке всех систем устройств и механизмов в машине и на палубе, подготовлен камбуз для установки нового оборудования.

«В ближайшее время пройдет покраска корпуса. Выход из дока планируем на конец сентября, к этому времени основные работы будут завершены», – сообщил капитан УПС «Паллада» Николай Зорченко.

Напомним, что фрегат «Паллада» в кругосветное плавание отправится 1 ноября, а в родной порт Владивосток вернется 9 июня 2020 года, завершив свою третью кругосветную экспедицию.

Автор: Отдел новостей «В»