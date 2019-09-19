Ремонт подпорной стены ограничит движение транспорта на ул. Котельникова В связи с ремонтом подпорной стены на улице Котельникова движение до Баляева будет осуществляться по одной полосе, предупредили в пресс-службе мэрии.

Ремонт подпорной стены вдоль дороги на улице Котельникова начнется уже в ближайшие дни – в связи с тем, что конструкция оказалась в аварийном состоянии. Речь идет об участке конструкции протяженностью около 100 метров и высотой от 1 до 2 метров, которая начинается в районе гаражного кооператива на улице Котельникова, 6а (от так называемого серпантина) в сторону площади Баляева.

В связи с этим движение от улицы Котельникова, 6а до площади Баляева будет осуществляться только по одной полосе. В обратном направлении движение по обеим полосам сохранится.

Также проблемный участок можно будет объехать по улице Жигура – от дома № 2 на улице Жигура до площади Баляева.

Как уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, строители подрядной организации – ООО «Атланта» – сначала демонтируют старые накренившиеся конструкции, а затем начнут монтировать новые из унифицированных железобетонных блоков.

Планируется, что все работы будут завершены до середины ноября.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.

Автор: Отдел новостей «В»