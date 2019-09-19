Социальные объекты в крае готовы к зиме почти на 100 % Готовность объектов ЖКХ и ТЭК Приморья к отопительному сезону на данный момент выше уровня прошлого года.

Об этом было заявлено на заседании комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности во вторник, 17 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам и.о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Владимира Бабича, подготовка к отопительному сезону подходит к завершающей стадии – 15 октября она должна составлять 100 %.

«На данный момент готовность Приморского края составляет 91,6 %. В прошлом году этот показатель был на уровне 87 %. Социальные объекты готовы на 97 %, жилищный фонд – 92 %, котельные – 86 %, тепловые сети – 94 %», – доложил руководитель департамента.

Владимир Бабич обратил внимание на муниципалитеты, в которых необходимо ускорить подготовку объектов к зиме. Так, в Большом Камне готовность тепловых сетей сейчас не превышает 40 %.

«Но, несмотря на некоторые отклонения, мы стабильно войдем в отопительный сезон», – заверил он.

Отметим, что паспорта готовности муниципалитетов к отопительному сезону должны быть получены до 15 ноября.

Автор: Отдел новостей «В»