Исторические реконструкции, фолк-концерт и файер-шоу В предстоящие выходные, 21 и 22 сентября, в краевом центре состоится военно-исторический фестиваль «Владивостокская крепость». Гостей и участников фестиваля ждут реконструкции средневековых боев, музыкальный фолк-концерт, файер-шоу, ярмарка и многое другое. Открытие мероприятия 21 сентября в 13.00. Вход свободный.

Как отметили в пресс-службе мэрии, фестиваль пройдет при поддержке администрации Владивостока в районе форта № 7 на улице Лесной, 45. Здесь развернется лагерь исторической реконструкции, где состоятся индивидуальные поединки и массовые сражения, будут работать различные локальные площадки, среди которых «Варяжский лагерь», «Лучно-арбалетный тир», «Советский лагерь времен Великой Отечественной войны» и другие. Также участников ждут исторические танцы, музыкальный фолк-концерт, ярмарка и выставка оружия.

Горожан и гостей Владивостока приглашают окунуться в мир истории и с пользой провести выходные дни.

Автор: Отдел новостей «В»