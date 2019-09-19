С браконьерами из КНДР будут разбираться по российскому УК Две северокорейские браконьерские шхуны, задержанные в российских водах, отконвоированы в порт Находки, сообщили агентству «Интерфакс» в Погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.

Ранее в ФСБ сообщили, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, ведущих браконьерский промысел в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ), предположительно ловили кальмар, пишет агентство. Вооруженные рыбаки одной из шхун напали на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Вид оружия не называется.

Напомним, что российские пограничники в начале сентября сообщили, что сотни иностранных судов скопились в бухтах на севере Приморья из-за тайфуна «Линлин», в том числе порядка 150 шхун из Северной Кореи. Для контроля за обстановкой в эти районы были направлены дополнительные силы, пограничники проводили рейдовые мероприятия, чтобы предотвратить высадку на берег иностранных рыбаков.

Автор: Отдел новостей «В»