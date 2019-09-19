Пенсионный фонд РФ оплатил проезд на отдых пенсионерам-«северянам» С начала 2019 года 1,5 тысячи неработающих пенсионеров, проживающих в районах, приравненных к местностям Крайнего Севера, воспользовались возможностью получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно, сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Приморскому краю.

На компенсацию расходов Пенсионный фонд направил в край более 17 млн руб. Наиболее активными оказались пенсионеры Дальнегорского городского округа – здесь за компенсацией уже обратилось 847 человек. Ежегодно количество неработающих пенсионеров, отправляющихся на отдых с помощью ПФР, увеличивается здесь в среднем на 350 человек.

В Кавалеровском районе воспользовались такой мерой социальной поддержки 335 пенсионеров, в Тернейском – 116, в Красноармейском – 113 и в Ольгинском районе – 97 человек.

Напомним, что компенсация предоставляется один раз в два года неработающим пенсионерам – получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

При этом место отдыха пенсионера должно находиться на территории России. По желанию пенсионера компенсация может быть предоставлена в одном из двух вариантов: в виде проездных документов, обеспечивающих доставку к месту отдыха и обратно, или в виде возмещения фактических расходов пенсионера на оплату транспорта. При этом траты не должны превышать стоимость проезда в автобусе общего типа, в плацкартном вагоне пассажирского поезда, в салоне экономического класса самолета и т.д. Как правило, приморские пенсионеры предпочитают второй вид.

Автор: Отдел новостей «В»