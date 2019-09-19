На территории госпиталя пройдет акция «Живи, лес» Почти 70 саженцев корейской сосны высадят во Владивостоке во вторник, 24 сентября, сообщили в пресс-службе края.

Посадка деревьев пройдет в рамках экологической акции «Живи, лес», добавили в департаменте лесного хозяйства Приморья.

«Саженцы планируем высадить на территории госпиталя для ветеранов войн во Владивостоке. В мероприятии примут участие представители администрации края и делегация провинции Кангвон Республики Корея», – уточнили в департаменте.

В пресс-службе отметили, что в рамках национального проекта «Экология» в Приморье планируется увеличение площади лесовосстановления до 345 гектаров. На эти цели предусмотрено более 64 миллионов рублей.

Автор: Отдел новостей «В»