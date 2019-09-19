В Детский парк можно будет ходить на танцы Работы по благоустройству Детского парка на улице Черемуховой во Владивостоке начнутся уже в ближайшие дни.

На объект выйдет подрядная организация – ООО «Карьер», которая выиграла аукцион, проведенный администрацией города, сообщает пресс-служба мэрии. Строителям предстоит провести мощение дорожек, оборудовать детскую площадку и площадку для отдыха, выполнить озеленение, оборудовать сцену с танцевальной площадкой, установить новые лавочки и урны.

Детский парк будет благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Средства выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов. Общая стоимость работ составит 7369969 рублей.

Как отмечают специалисты городской администрации, эта зона отдыха, которая находится в спальном районе Владивостока и пользуется особой популярностью у местных жителей, будет отремонтирована с учетом пожеланий горожан. В 2019 году она стала лидером рейтингового голосования.

Автор: Отдел новостей «В»