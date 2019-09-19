Летом в сквере поспеют вишни. И абрикосы В Пушкинском сквере Владивостока завершаются работы по озеленению, сообщили в пресс-службе мэрии.

На территории уже было высажено около 170 саженцев различных растений. Среди них – липы, клены, абрикосы, вишни, тисы, сирени, рябины, форзиции, рододендроны, можжевельники и розы. Также в сквере привели в порядок 1170 квадратных метров газонов.

Подрядной организации ООО «Эскарп», которая выполняет работы по озеленению территории, осталось высадить несколько видов сосен. Сделать это планируют в ближайшее время. Выполненные работы будут принимать специалисты администрации Владивостока. Всего на озеленение Пушкинского сквера было направлено 2,3 млн рублей.

Напомним, что территория Пушкинского сквера была реконструирована в прошлом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Там появился амфитеатр из лиственницы, пешеходные дорожки из декоративного природного камня и белая галька. Уже в следующем году в Пушкинский сквер вместе с постаментом вернется бюст Александра Пушкина, который был убран при строительстве моста через бухту Золотой Рог.

Автор: Отдел новостей «В»