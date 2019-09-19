Долгострои введут в строй До шести проблемных домов планируют сдать в Приморье до конца 2019 года, сообщили в пресс-службе края.

По информации руководителя АО «Корпорация развития Приморского края» Ольги Сун-жаю, в настоящее время Фонд поддержки обманутых дольщиков, оперативной дирекцией которой выступает корпорация, ведет работу с 29 проблемными домами, сдачу которых ожидают более 3 тысяч человек.

«На сегодняшний день специалисты фонда проверяют дефектовочные ведомости, проектно-сметную документацию, помогают застройщику в подготовке смет на завершение строительства и дальнейшем прохождении экспертизы, оказывают юридическую консультацию дольщикам. Специалисты фонда ведут контроль строительства, работают с подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов, содействуют в сборе документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», – пояснила руководитель ведомства.

По словам Ольги Сун-жаю, до конца года планируется ввести в эксплуатацию долгострои на проспекте «Красного знамени», 158 и два на улице 2-й Рудничной во Владивостоке, в селе Суражевка – дом на Ярославской, 52, а также долгострой в районе улиц Тихоокеанской – Гоголя в Артеме. Всего пять объектов. Также, возможно, будет достроен дом на 2-й Поселковой во Владивостоке. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы.

«Всего же до конца года свое жилье получат более 500 семей обманутых дольщиков, это более 1000 жителей края», – уточнила она.

Также АО «Корпорация развития Приморского края» продолжает работу по объектам жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д». Возобновлены работы в доме № 3: уже ведется строительство восьмого этажа. Ольга Сун-жаю отметила, что данные мероприятия не подлежат конкурсной процедуре, так как проводятся на основании частного добровольного пожертвования. Это позволяет ускорить строительство объектов.

На доме № 26 строители проводят обустройство фасада, а в доме № 25 – электромонтажные работы, комплексную автоматизацию, устанавливают лифты, наружное освещение, строят проезды и площадки, озеленяют и благоустраивают территорию.

Автор: Отдел новостей «В»