Жителям Спутника компенсируют урожай и обещают хорошие дороги В перспективе – расселение граждан из особо ветхих домов

Компенсацию за потерянный урожай получили 94 жителя города, в том числе 77 человек, проживающих в районе Спутника, чьи дома оказались в зоне подтоплений во время обильных августовских паводков. Это первые выплаты по 10 тысяч рублей, которые людям перечисляют из городского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

Как идет работа с населением на Спутнике, лично приехали проверить губернатор Приморья и глава Владивостока. «Необходимо подключиться к работе, которую уже начал город, и оказать сопровождение каждой конкретной семье. Помогите людям составить необходимые документы для подачи в суд. В перспективе нам необходимо расселить жителей из особо ветхих домов. Но прежде людям предстоят юридические процедуры – доказать, что человек проживал здесь долгое время, что у него нет иной жилплощади. Прошу ответственно подойти к каждой семье», – дал поручение заместителю директора департамента труда и социального развития края Антону Нечухаеву Олег Кожемяко.

«Откачка воды, расчистка колодцев и санобработка территорий – вот с чего мы начали восстановительную работу в этом микрорайоне, – рассказал главе региона мэр Олег Гуменюк. – И до сих пор наши специалисты находятся здесь. Это касается и комиссий, которые продолжают обход дворов и прием заявлений, и наших рабочих из предприятия «СГТ», которые освобождают территорию от мусора. На сегодняшний день вывезли уже 26 КамАЗов».

Как только сошла вода и позволила погода, грунтовую дорогу на улице Зеленой привели в порядок с помощью грейдера – теперь ничего не мешает жителям добираться до своих домов. Старожилы рассказывают, что такого наводнения, как в этом году, на Спутнике давно не было.

«Сейчас мы выплачиваем деньги за потерянный урожай из городского бюджета и параллельно готовим документы на следующие выплаты, которые поступят уже из краевого. Тем, чье имущество пострадало частично, направят до 50 тысяч рублей, а тем, кто его лишился полностью, – до 100 тысяч», – пояснил глава Владивостока.

«Совместно со специалистами администрации города из управления градостроительства и архитектуры, из управления муниципальной собственности мы проводим проверку на территории и уже обнаружили несколько проблемных точек. Это прежде всего изменение русла местной реки Богатой. Его сужают незаконные отсыпки, постройки, и поступающая в реку вода быстро выходит из берегов. Мы сейчас ведем расчистку берегов реки и ее протоков», – поясняет вице-мэр Владимир Черепков.

Напомним, что о проблемах русла реки Богатой «В» писал еще несколько месяцев назад, предупреждая, что его состояние станет серьезной проблемой при возможном сбросе воды из водохранилища.

В ближайшее время начнется дорожный ремонт. Улицу Тимирязева собираются заново отсыпать дорожной крошкой и прогрейдировать, а Шкотовскую – одеть в новый асфальт. Зиму жители микрорайона должны встретить без проблем с жильем и дорогами.

Автор: Отдел новостей «В »