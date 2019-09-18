Осень хозяйничает на клумбах Забот у цветоводов не убавилось

В какое бы время ни приехал в гости на дачу к Ирине и Алексею Герасименко (садоводческое товарищество «Прометей», Кипарисово), у них всегда по-праздничному нарядно и красиво. Участок утопает в цветах, растущих не только на клумбах, но и в оригинальных вазонах, чаще всего сделанных руками хозяйки. Продуманы ландшафтные композиции, посадки ухожены и гармонично вписаны в общий стиль участка.

– Мало подобрать жизнестойкий, соответствующий вашим вкусам ассортимент, грамотно сделать посадки. Весь сезон цветы требуют нашей заботы и внимания, учета их особых потребностей, а где-то и потакания капризам, – рассказывает Ирина, показывая свои любимые уголки в саду. – Любишь цветы – люби и саночки возить, выполнять по возможности в полном объеме так называемый цветочный календарь – мероприятия по подкормкам ваших зеленых любимцев, их поливу, защите от болезней и вредителей, если надо – укрытию на зиму. Зачастую у цветоводов хлопот не меньше, чем у тех, кто главным для себя считает выращивание овощей и получение полноценного урожая яблок, груш, ягод.

– Разгар цветочного сезона остался позади, лето покинуло нас. Сейчас-то какие особые хлопоты?

– Не сказала бы, что их стало заметно меньше. Даже подкормки полностью не снимаются с повестки дня. Требуется пополнить фосфорно-калийный рацион тех же роз – это помощь растениям в подготовке к зиме. Калий и фосфор способствует лучшему вызреванию побегов.

– Но если внимательно читать инструкцию на пакетах с комплексными удобрениями, приобретаемыми в магазинах для осенней подкормки цветов, то с удивлением выясняется: азот там все-таки есть. А ведь его уже не рекомендуется вносить с конца лета, чтобы не провоцировать рост побегов, дать им время успеть вызреть до холодов.

– Пусть это не тревожит цветоводов. Процент азота там очень маленький, и он не окажет негативного воздействия.

А вот что касается некоторых новых препаратов по защите цветочно-декоративных культур от грибных заболеваний, то я бы хотела предостеречь: в продаже много подделок. Поэтому старайтесь объективно оценить, есть ли тот эффект, на который вы рассчитывали. Если нет, то надежнее все-таки воспользоваться уже проверенными средствами. Рекомендуемую перед укрытием искореняющую обработку против грибковых заболеваний вполне можно делать бордоской жидкостью. Но ее приготовить правильно не всем удается. Тогда возьмите хом, который хорошо зарекомендовал себя. И еще хочу напомнить, что перед укрытием розы большинства садовых групп обрезают (на юге Приморского края примерно в третью декаду октября или даже в первую декаду ноября – перед наступлением устойчивых холодов). Не обрезайте только плетистые и полуплетистые розы, иначе на следующий год не дождетесь от них нормального цветения. Можно убрать только слабые верхушки побегов.

Чтобы подольше сохранить красоту цветников, замаскировать следы осеннего увядания, не забывайте срывать с растений увядшие цветы и соцветия, поникшие листочки. Во-первых, это будет экономить питательные вещества, меньше растрачивать силы растений. Во-вторых, вы тем самым сумеете продлить период живописности в своем саду.

До самых морозов будут еще цвести бархатцы и многие другие однолетники. Петуния, которая обычно является палочкой-выручалочкой, радуя все лето яркими красками, нынче хандрила под потоками дождей. А вот влаголюбивые бальзамины, астильбы, гортензии, наоборот, чувствовали себя комфортно.

Сейчас мы уже начали черенковать бальзамины и колеусы, чтобы вырастить новые маточные растения. Нет смысла заносить огромные кусты с улицы. Они уже не будут такими свежими и компактными, как молодые. Весной их снова начеренкуем и сделаем посадки в цветниках.

Скоро выкапывать клубнелуковицы гладиолусов, георгинов, крокосмии, ацидантеры. Специалисты советуют начинать с ранних сортов, потом выкапывать средние и последними – позднецветущие.

– А луковичные еще не пора высаживать?

– Честно говоря, мы тюльпаны свои не выкапываем по 5-6 лет. Постарались подобрать сорта, которые вполне мирятся с этим, чтобы минимизировать свои заботы по обработке цветников.

Но если говорить об общих правилах, то время высадки тюльпанов наступает, когда температура почвы опускается до плюс 8-10 градусов. В наших условиях это примерно первая декада октября. Нарциссы и гиацинты высаживают примерно в середине сентября, а все мелколуковичные нужно постараться посадить быстрее после выкопки. Потому что луковицы у них маленькие, быстро теряют влагу и могут высохнуть.

Подсказка

Хотите, чтобы у вас на участке цвели ландыши? Они тоже теперь активно вводятся в культуру, по ним ведется селекция, поэтому при большом желании в садовых магазинах можно приобрести посадочный материал. Начните готовить место для посадки садовых ландышей прямо сейчас, осенью. Отведите затененное или полузатененное место. Слой почвы нужен будет достаточно глубокий – 25–30 см. К тому же ландыши предпочитают хорошо дренированные, влажные, слабокислые почвы. Внесите удобрения, тщательно перемешайте их с землей. Следующим летом желательно подержать участок под паром, не давая зарастать сорняками, можно посеять бобовые. Высаживают ландыши на такую глубину, чтобы корни не загибались, а ростки были засыпаны слоем земли 1-2 см. Куртина с любимыми с детства цветами может находиться на одном месте не менее 5 лет.

Автор: Надежда БРАЖИНА