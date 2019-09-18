Огородный модерн Молодые супруги сделали ставку на солнце

Супруги Бояровы Павел и Екатерина опытными дачниками себя еще не считают. Не так давно взяли классический участок площадью 6 соток в урочище Таежный в садоводческом некоммерческом товариществе «Витамин». Да так увлеклись, что теперь все стараются сделать по-современному, качественно, красиво.

Но что значит «по-современному»? Газон на весь участок разбили? Обустроили зону отдыха с мангалом, тандыром и другим сервисом для сытных увеселительных посиделок? Отнюдь. Вы наверняка удивитесь неожиданному для молодой семьи решению: главное и самое почетное место на участке они отвели… под огород.

В выращиваемом ассортименте овощей особых неожиданностей нет. Павел и Екатерина, как и большинство дачников, высаживают помидоры, огурцы, баклажаны, горох, зелень и другой привычный набор. А вот что поразило, так это сама структура огорода, расположение грядок, их форма, оформление. Неизвестно, существует ли на этот счет официальный термин, но, нам кажется, такую модель посадок можно назвать модульным огородом.

Бояровы будто бы прислушались к совету любимого многими дачниками-садоводами автора популярных книг о садоводстве и огородничестве Николая Курдюмова, который наставляет: «Не ограничивайтесь прямыми линиями и прямыми углами. Если того требует удобство, косите, кривите и закругляйте!» Именно так и сделали Бояровы при структурировании посадок в огороде – грядки у них все фигурные. А если сверху посмотреть (хотя бы с балкона их дачного дома), то станет понятен общий замысел: огород имеет форму солнца. Дорожки тщательно засыпаны щебнем. Никакой грязи даже в дождь, чистота и порядок.

Понятно, что грядки огорожены. Мало того, для тех культур, которые требуют подвязки (огурцы, помидоры, горох), Павел сразу поставил стационарные шпалеры. Екатерина не нарадуется, потому что за такими грядками ухаживать очень удобно, а вдобавок это еще и красиво. Павел ради дачных красот научился обжигать древесину, и теперь все его шпалеры выполнены в едином стиле. Предотвратить засилье сорняков помогает укрытие грядок неткаными материалами. Нынешние дожди сказались на урожае, но дача все равно дала отдачу.

Кроме огорода нашлось место на 6 сотках для декоративного прудика с живописным мостиком, посадок плодовых культур. Сейчас Павел осваивает агротехнику винограда, начав с выращивания его в пристенной культуре. Это один из перспективных путей, потому что обеспечивает лианы дополнительным теплом. Екатерина душу вкладывает в ландшафтные композиции.

Что касается создания условий для отдыха, то Бояровы и об этом не забыли. Беседка с видом на их чудесный участок располагает к задушевному общению и, конечно, к тому, чтобы помечтать о будущем. О том, какой будет их любимая дача через 5–10 лет… Очень хочется пожелать Павлу и Екатерине, чтобы сбылись их даже самые смелые мечты!

Автор: Надежда БРАЖИНА