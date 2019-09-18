Главный герой – Владимир Ильич Сериал «Демон революции», который с большим успехом прошел на телеканале «Россия», теперь превратился в полнометражный фильм под названием «Ленин. Неизбежность». Режиссером фильма остался тот же Владимир Хотиненко.

Но если в телевизионной версии на первый план выходил «вычеркнутый» в советское время из истории активный революционный деятель Александр Парвус (Федор Бондарчук), то в полнометражной ленте главным героем будет все же Владимир Ленин. Его в этих проектах играет Евгений Миронов.

Действие разворачивается во времена Первой мировой войны. Ленин долгое время находится в иммиграции и недавно переехал в Цюрих. Посвятивший всю свою жизнь подготовке революции, он упустил ее начало и теперь ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию в свои руки.

В других ролях – Максим Матеев, Александр Балуев, Дарья Екамасова, Виктория Исакова, Паулина Андреева.

Фильм выходит в прокат в конце октября.

Автор: ИА «Столица»