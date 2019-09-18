Бухта Глубокая не пустила шамана Канал НТВ готовится к премьере нового 12-серийного детектива – «Бухта Глубокая». Главные роли в нем сыграют Иван Оганесян и Елена Радевич.

Он – офицер-подводник, который теряет лучшего друга, но находит любовь. Она – та самая девушка, в которую влюбится герой Оганесяна. Большая часть съемок проходила в Мурманске и в селе Териберка Мурманской области. Это некогда заброшенное место, которое пугает и завораживает одновременно, сегодня стало очень популярным как для туристов, так и для киношников. Известность селу принес фильм «Левиафан», снятый режиссером Андреем Звягинцевым в 2014 году (эта картина, напомним, получила приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале).

Увидеть это поистине мистическое место теперь смогут и телезрители, посмотрев «Бухту Глубокую». Кстати, не иначе как мистикой нельзя назвать тот факт, что режиссер сериала так и не смог найти для съемок настоящего шамана – переговоры постоянно срывались, и в результате его сыграл один из актеров.

Автор: ИА «Столица»