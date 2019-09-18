Олькина обошлась без каскадеров На телеканале «Россия» – премьера сериала «Замок из песка». Все действие происходит в конце сложных 90-х годов.

Главная героиня Марина Романова (в исполнении актрисы Екатерины Олькиной) в один момент лишается всего, что было в ее прекрасной и обеспеченной жизни, и теперь ей приходится все начинать сначала...

Работа над сериалом проходила в Санкт-Петербурге прошлой осенью. Самое интересное, что все трюки в фильме Екатерина Олькина выполняет сама. Как оказалось, актриса с удовольствием принимает предложения каскадеров попробовать исполнить ту или иную экстремальную сцену.

Автор: ИА «Столица»