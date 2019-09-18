Ключ к новому «Шифру» уже ищут в Питере В Санкт-Петербурге и его окрестностях начались съемки продолжения сериала «Шифр», премьера которого состоялась прошедшей весной на Первом канале.

Напомним: четыре молодые женщины, которых связывает общее военное прошлое (работа шифровальщицами в ГРУ), объединяются снова, чтобы помогать следствию. Уникальные аналитические способности, которыми обладают Ирина, Анна, Софья и Катерина, помогают им в расследовании сложных, запутанных тяжких преступлений.

По сценарию прошел всего год (на дворе 1957-й), но за это время в личной жизни героинь случилось много важных изменений…

В режиссерском кресле снова Вера Сторожева, а в главных ролях, как и в первой части, Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Елена Панова, Яна Дюбуи и Сергей Пускепалис.

После съемок в Санкт-Петербурге группа переместится в Москву. Зрители же смогут увидеть сериал не раньше следующего года.

Автор: ИА «Столица»